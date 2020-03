Daniel Carriço: "¿El coronavirus? No me arrepiento de haber fichado por el Wuhan"

Más información El Wuhan Zall permanecerá en Sotogrande al continuar aplazado el inicio de la Liga china

Daniel Carriço ya es exfubolista del Sevilla FC por que ha puesto rumbo hacía una nueva aventura con el Wuhan Zall chino. Pese a que la ciudad de Wuhan es donde surgió el brote del coronavirus, el futbolista portugués afirma que "no me arrepiento, estoy ilusionado porque quiero conocer la liga china y vivir una nueva experiencia para mí. Además me han garantizado mi seguridad, que vamos a trabajar en España mientras la situación esté complicada en China".

Carriço es consciente de la situación en China y reconoce que la decisión fue complicada de tomar porque "cuando comenzaron los movimientos para fichar por el club, no se sabía nada, solo que el virus estaba en China, que era nuevo. Al principio estuve dudando, preguntando por la realidad de lo que sucedía allí".

Pero el cuerpo técnico del club asiático convenció a Carriço para que finalmente jugara con ellos. "El cuerpo técnico me quitó mucho las dudas, querían mucho que me incorporase al equipo. Me garantizaron que el equipo no iba a ir a China mientras la situación esté complicada, sobre todo en Wuhan".

Añade que, pese a terminar contrato, el conjunto sevillista "no ha perdido" con esta situación. Quienes "se han quedado tristes porque querían que continuara" son sus ya ex compañeros en el Sevilla aunque "ellos sabían que era una posibilidad, que podía salir. El fútbol cada vez es más global y uno no sabe dónde va a estar el día de mañana".

Hasta que el Covid-19 se controle en la ciudad de Wuhan, los jugadores se encuentran concentrados en España desde el pasado mes de enero. Incluso, allí han sido recibidos en la sede de LaLiga horas antes de que presenciaran el Clásico en directo.