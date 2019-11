Insultos machistas contra Sara Sálamo por criticar a Vox: "¿Cómo pedirle a la mujer de un futbolista que piense?"

El machismo vuelve a estar presente en las redes sociales y en esta ocasión ha sido Sara Sálamo la víctima. La actriz y actual pareja del jugador del Real Madrid Isco ha sido duramente criticada por el 'hilo' publicado en su cuenta oficial de Twitter. Sara mostró su opinión sobre las medidas machistas, racistas y homófobas de un partido político, aunque en ningún momento mencionó el nombre de la formación.

"Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo. Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es ANTIDEMOCRÁTICO. Vulnera muchos derechos humanos. Queriendo derogar la ley de violencia de género. Es una clara muestra de machismo. Por desgracia, es abrumadora la cifra de mujeres ASESINADAS a manos de sus parejas, o ex parejas", publicaba la actriz en sus redes sociales.

Rápidamente se vincularon las palabras de Sara con una crítica directa a Vox y pronto comentaron los comentarios machistas hacia la publicación de la joven, a la que acusaron de ser una cazatalentos por mantener una relación sentimental con el futbolista. "¿Cómo pedirle a la mujer de un futbolista que piense?" o "Cuando te tiras media vida de rodillas pasa que no te da tiempo a abrir un libro", fueron algunas de los duros insultos que ha recibido la joven.

Sara ha respondido de nuevo a las acusaciones, esta vez con mucha ironía, asegurando que estaba completamente equivocada. "Oye, pues que me he pronunciado políticamente denunciando el machismo (entre otras cosas) que abunda en cierto partido, y me han contestado con esto. Se ve que estaba totalmente equivocada", publicaba la joven recopilando todos los insultos recibidos en Twitter.