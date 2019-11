El exjugador de baloncesto Sitapha Savané carga contra Vox: "No, no son extrema derecha y yo no soy negro, me pasé con los UVA"

El exjugador de la ACB Sitapha Savané utilizó las redes sociales para criticar al partido de Santiago Abascal con un toque de ironía tras las felicitaciones por parte de Marine Le Pen a Vox. La líder del partido de extrema derecha Asociación Nacional felicitó anoche a la formación verde por su posición en las elecciones generales, donde han alcanzado la tercera posición.

"El movimiento Vox realiza esta noche una progresión fulgurante con ocasión de las elecciones legislativas en España. Bravo a su dirigente Santiago Abascal por su impresionante trabajo de oposición, ya da sus frutos después de solo unos años", publicó Le Pen en su cuenta oficial de Twitter.

Savané responde

El mensaje no sentó nada bien al exjugador del CB Gran Canaria, que contestó a la francesa con un toque irónico que ya ha revolucionado las redes sociales. "No no. No son extrema derecha. Y yo no soy negro, sólo me pasé un poco con los rayos UVA", publicó el jugador. La respuesta de Savané alcanza ya los 2.000 retweets y los más de 6.000 'me gusta'.

El exjugador ya había utilizado en otras ocasiones las redes sociales como forma de reivindicación criticando a Vox, luchando contra los insultos racistas recibidos y apoyando la lucha de la mujer.