Cristiano Ronaldo rompe a llorar tras marcar su gol 900: "Ganar la Euro con Portugal es como ganar un Mundial"

Cristiano Ronaldo escribió esta pasada noche un nuevo capítulo en la historia del fútbol tras anotar -ante Croacia en la UEFA Nations League- el gol número 900 de su carrera. El luso remató de primeras un centro lateral desde el perfil izquierdo y apenas unos segundos después rompió a llorar de la emoción en la banda del Estadio da Luz (Lisboa).

El histórico delantero de 39 años alcanzó así una cifra histórica que llevaba tiempo persiguiendo, concretamente desde que marcó su gol 800 con el Manchester United en su reciente y último periplo en el equipo inglés.

Hace unos días...: "Mi reto es llegar a los 1000"

Precisamente hace unos días habló con su excompañero en el United, Rio Ferdinand, y aseguró que llegar a los 900 goles era su próximo objetivo, pero que ahí no se iba a quedar la cosa: "La mejor marca que puedo dejar en el fútbol es alcanzar, primero, los 900 goles, y después, mi reto es llegar a los 1.000...", afirmó CR7.

"Que Portugal ganara una Eurocopa (2016) es lo mismo que ganar un Mundial"

Después de su gol y la victoria de Portugal ante Croacia por 2-1 en el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League, Cristiano quiso dejar claro que continuará con la Selección lusa: "Si tengo la sensación de no aportar nada seré el primero en irme, no será una decisión difícil", y también aprovechó para reafirmar el valor del título conseguido en la Eurocopa 2016 ante Francia: "Que Portugal gane una Euro es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal que realmente quería. No me motiva eso... Ahora lo que me motiva e disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", dijo Ronaldo.

El bonito mensaje del Real Madrid

Además, el Real Madrid, club en el que ha marcado exactamente el 50% de sus goles como profesional, se rindió a una de sus grandes leyendas con un bonito mensaje en sus redes sociales: "Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. ¡Felicidades, querido y admirado Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti".

¿Cómo se reparten sus 900 goles?

El jugador nacido en Madeira alcanzó esta pasada noche los 900 goles en su carrera, una cifra hasta ahora solo a la altura de Cristiano. Así se reparten los goles entre los equipos en los que ha jugado: Sporting de Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101) Al-Nassr (67) y 131 con la Selección de Portugal.

Con motivo de la última heroicidad deportiva de Cristiano, un usuario ha decidido recopilar lo 900 tantos oficiales del delantero. Por otra parte, este mismo domingo volverá a tener una oportunidad para superar los 900 en el encuentro entre Portugal y Escocia de la jornada 2 de la Nations.

