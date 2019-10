Cristiano Ronaldo ya se atreve a poner fecha a su adiós al fútbol: en uno o dos años. El futbolistA aportugués ha hablado con el medio SportsBible y dice que se plantea dejarlo cuando acabe su contrato con la Juventus de Turín en 2022.

"Me encanta entretener a los seguidores y a las personas que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", reflexiona Cristiano.

Así, el luso asevera que lleva ya un tiempo en qué hará una vez deje los terrenos de juego. Ahora, Cristiano Ronaldo quiere triunfar en los negocios: "Tienes que confiar en tí mismo. En el fútbol, tengo más control. Sé lo que puedo hacer. En los negocios es más difícil, porque dependes de otra gente, pero tengo un buen equipo. Será todo un reto".

Eso sí, un reto que, aunque le fascina, no le obsesiona... o sí: "Yo no estoy loco. No estoy obsesionado con el entrenamiento, estoy obsesionado con el éxito, que es totalmente distinto".