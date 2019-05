Cristiano Ronaldo: "En la Juventus vieron que no era un vendehúmos"

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a ICON, suplemento de 'El País', donde repasó su vida profesional. El portugués que acaba de abrir una clínica capilar en Madrid, ha explicado que "quería dar puestos de trabajo a los españoles" a pesar de sus "problemas con Hacienda".

Habló sobre la presión que siente en su día a día: "Sentí presión desde muy joven. Cuando vine para Madrid fui el jugador más caro de la historia". "No voy a negar que a veces me fastidia y cansa porque parece que todos los años debes probar que eres muy bueno. Es difícil. Tienes lo que tienes por contar con esa presión adicional de tener que demostrar algo a la gente, no solo por ti, también a la gente que está alrededor: Tu familia, tu madre, tu hijo...", reconoció la estrella de la Juventus.

Sobre las críticas

"La gente siempre está juzgando: "Está acabado ya. Tiene 33, 34 o 35 años, ya lo debería dejar". Y tú quieres sorprender a la gente: aquí sigue el bicho", afirmó el luso.

Y añadió: "Sé que la gente está con una escopeta esperando que Cris falle un penalti, o que fracase en un partido crucial. Pero es parte de la vida y debo estar preparado. Yo llevo preparado desde hace ya muchos años".

Madrid y el Real Madrid

Sobre su etapa en el club blanco afirmó que siempre va "con la cabeza erguida". "Sé que la gente me quiere, sabe que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho. Por la calle me dicen: "Cris, vuelve a casa, esta casa es siempre tuya". Me gusta escuchar eso". Además, aseguró que Madrid le ha dado mucho. "Mi familia es de aquí, nacieron aquí, he estado nueve años en la ciudad. Muchos momentos que he vivido aquí no se pueden pagar".

También habló de la llegada la Juventus donde afirmó que se "adaptó perfectamente". "Vieron que no soy un vendehumo", sentenció el delantero.

