Cristiano Ronaldo: "La Juventus es diferente, aquí todos son una familia"

Cristiano Ronaldo está más que adaptado a su nuevo equipo. El jugador portugués lo dejó claro en una entrevista en la televisión oficial de la Juventus, donde dijo que "se siente genial y todo ha ido bien desde su llegada".

"Este grupo es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados. Es como una familia", afirmó Ronaldo.

"Desde que era niño esperaba poder jugar en la Juve"

La nueva estrella de la Juventus también habló sobre el gol de chilena que le marcó a su nuevo club: "Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces", concluyó el jugador.

Cristiano Ronaldo volvió a referirse a su fichaje por el equipo italiano: "La Juve es un equipo es un equipo increíble, desde que era pequeño la conocía y esperaba poder jugar un día aquí".