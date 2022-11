Cristiano Ronaldo: "Una final contra el Atlético siempre es especial"

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles, después de derrotar 1-0 al Manchester City en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League, que "una final contra el Atlético de Madrid siempre es especial". "Fue un partido difícil, pero creo que jugamos mejor que el City. Creamos más ocasiones y fuimos más intensos. Sabíamos que después del gol ellos presionarían más arriba, pero controlamos bien el encuentro", dijo Cristiano a la cadena británica BT Sport. "Fue un partido pleno. El equipo estuvo muy bien", señaló en beIn Sports el atacante luso, quien apuntó: "Pudimos matar el partido con el segundo gol. El 1-0 es un resultado corto pero suficiente".

CR7 piensa que el Real Madrid está con justicia en la final

"Sabíamos que teníamos que marcar. En el primer partido en Manchester merecimos también marcar un gol, hoy también. Fuimos el mejor equipo y estamos con justicia en la final", apuntó el portugués, que consideró que "la final está al 50-50" y que el hecho de que otra vez haya dos equipos españoles "demuestra la calidad de la Liga". En el aspecto personal, comentó que aunque la prensa hablaba de que podía recaer de la lesión que le hizo perderse la ida, así como los choques ligueros contra Rayo Vallecano y Real Sociedad, no ocurrió porque hizo un buen trabajo y recuperó rápido.

CR7 reconoce que no estaba al 100% físico

"Estaba al cien por ciento, obviamente no al nivel físico, porque he estado parado mucho tiempo, pero he hecho un buen trabajo para el equipo y estamos en la final, que era el primer objetivo", manifestó. Aseguró que el técnico francés Zinedine Zidane "está haciendo un trabajo bueno". "Está tranquilo, está ayudándonos y nosotros también a él. Estamos contentos con su trabajo. Lo que deseo es que pueda seguir. Lo admiro como entrenador y como persona y quiero que siga con nosotros", dijo Cristiano Ronaldo, quien agregó sobre el francés que es una "persona humilde" al que le gusta "aprender" y "escuchar a los jugadores".

Indicó que estaba "muy feliz" por estar en la final de la 'Champions' y porque aún el equipo tiene "vida en la Liga" y se verá "qué va a pasar". El Real Madrid se enfrentará en la final de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid el próximo 28 de mayo en el estadio de San Siro (Milán).