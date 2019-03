Cristiano Ronaldo: "Este es el mejor vestuario de mi carrera"

Cristiano Ronaldo, actual Balón de Oro, no tiene dudas al afirmar que el ambiente en el vestuario del Real Madrid "es el mejor" que ha tenido en toda su carrera, y señala que los éxitos individuales son la consecuencia del trabajo de un colectivo en el que se siente "muy contento". En vísperas de unas Navidades que el astro portugués espera pasar en familia, Ronaldo destaca un ambiente de trabajo que es el origen de la marcha triunfal del Madrid en la liga, donde marcha líder. "Este es el mejor vestuario en el que he estado en toda mi carrera. Estoy feliz porque tengo unos compañeros fenomenales, así como el cuerpo técnico, que forma parte del gran éxito de este vestuario. Estamos todos muy contentos", señaló en una entrevista a Audi.

Por encima de éxitos personales, Ronaldo incide que dentro del club los jugadores se sienten en un ambiente familiar. "Tenemos una segunda familia en la que trabajamos juntos todos los días. Lo más importante es el colectivo, pero obviamente los premios individuales también me gustan, pero no deja de ser un reconocimiento a un colectivo que ha funcionado bien", asegura. Ronaldo no se atrevió a afirmar que el actual equipo sea el mejor de los últimos años, aspecto que supedita a los resultados. "Eso se sabrá si ganamos algo importante. De momento estamos muy bien, con 16 victorias consecutivas, el equipo está fenomenal, el míster también. Tenemos confianza para seguir así".

Siempre pensando en ganar títulos, Ronaldo manifestó su intención de "ganar siempre lo máximo", y lamentó que aún no haya conseguido alzar un trofeo importante con Portugal. "Todos los años tengo la oportunidad de ganar títulos, no es que me falte ganar alguno en concreto, pero en el fútbol lo que quiero es ganar lo máximo. Me falta un título importante con la selección. Tuvimos una oportunidad en 2004 y perdimos la final", recordó. La estrella madridista evocó los tiempos en los que se iniciaba en el fútbol. "Recuerdo cuando jugaba en las calles de Madeira, el barrio donde vivía, en condiciones que forman parte de un jugador. Hoy todo es diferente, las condiciones son mejores, y jugamos en buenos campos, con césped", dijo.