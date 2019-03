Cristiano matiza sus palabras: "No me creo mejor que nadie, me refería al nivel físico"

El portugués Cristiano Ronaldo matizó sus declaraciones tras perder el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, cuando dijo que si todos sus compañeros estuviesen a su nivel serían primeros, al afirmar que no se cree "mejor que nadie". "Se han malinterpretado mis declaraciones al término del partido. No estaba diciendo que soy mejor que los demás. Me refería a la parte física y a las lesiones. Me refiero al nivel físico, no de juego. Yo no soy mejor que ninguno de mis compañeros", dijo en diversos medios deportivos.

"Ha habido dolencias importantes en el equipo como las de Pepe, Bale, Benzema o Marcelo que nos han perjudicado y no nos han permitido ofrecer el nivel que habitualmente tenemos. Respeto totalmente a mis compañeros y jamás quise ofenderles. No me creo mejor que nadie", añadió.