Conte: "No estamos aquí de comparsas y vamos a demostrarlo mañana"

El seleccionador italiano, Antonio Conte, reconoció que España es favorita en los octavos de final de la Eurocopa que mañana juega contra España, pero aseguró que están listos para afrontar el duelo y que, para ganarles, los de Vicente del Bosque "tendrán que merecerlo".

"Nada es imposible", indicó el técnico, que señaló que han trabajado duro para "contrarrestar los pronósticos" y señaló que nadie en la expedición italiana "quiere hacer las maletas".

"No queremos ser víctimas, España tendrá que demostrar que merece clasificarse si quiere ganarnos", aseguró.

Conte indicó que España es "una de las favoritas para la victoria final" y afirmó que hubiera preferido afrontarla "más calmada, tras una sucesión de victorias" y no después de haber perdido contra Croacia porque "a veces las derrotas aportan cabreo y te hacen concentrarte más".

"No estamos aquí de comparsas y vamos a demostrarlo mañana. Tenemos que ir mas allá de la razón, hacer algo extraordinario. algo ordinario no servirá mañana. Estoy convencido de que mis jugadores pueden hacerlo", insistió.

Conte señaló que Italia no saldrá solo a defenderse y que, aunque no buscan tanto la posesión del balón "estéril" tendrán que "ser muy eficaces en el plano ofensivo".

"Cuando tengamos el balón hay que hacer daño a España. Me hablan mucho de la defensa y de los delanteros de España. Hagamos algo para que España también tenga que preocuparse de nosotros. Tenemos que atacar. Tratemos de jugar lo mejor posible en ataque para conseguir la gesta", aseguró.

El seleccionador afirmó que su juego se basa "en la intensidad y la velocidad" pero aseguró que sus jugadores están en buena condición física para afrontar un duelo que espera que sea muy duro contra España.

Para Conte no tiene importancia que Del Bosque alinee por cuarto partido consecutivo el mismo once o que varíe, porque tienen "mucho respeto por los titulares pero también por los que están en el banquillo".

"Hemos estudiado al rival, les hemos dicho a los jugadores cómo juegan y cómo se les puede hacer daño. Los que ponga en el campo no cambiarán nuestro planteamiento", dijo. El seleccionador aseguró que no vería como un fracaso caer eliminado ante España "si se ha dado todo en el campo y no hay nada de lo que arrepentirse".

En ese caso, dijo, "si el rival ha sido mejor, seremos los primeros en aplaudirle".