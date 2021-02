Competición abre expediente a Gerard Piqué por sus declaraciones sobre los árbitros

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido abrir dos expedientes disciplinarios a Gerard Piqué y al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por sus últimas declaraciones en las que cuestionaron los arbitrajes.

Competición debe investigar si el central y el presidente gaditano incurrieron o no en algún tipo de infracción, a instancias del departamento de Integridad.

Gerard Piqué aseguró, en una entrevista con el el youtuber DJMaRiiO, que la mayoría de colegiados "son madridistas" y aseguró que "cómo no van a pitar a favor del Real Madrid".

"El otro día había unas declaraciones de un ex árbitro, Iturralde González, creo, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿Cómo no van a tirar más de un bando que del otro?", reflexionaba Piqué.

Por su parte, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, mostró su indignación tras el papel que jugó el VAR en el último partido de su equipo ante la Real Sociedad. Vizcaíno solicitó a Luis Rubiales que "arregle el tema del VAR ya", en una carta abierta en las redes sociales del club andaluz.

"No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro porque está prohibido. Sólo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR. Ese sistema que un día decida una cosa y al siguiente la contraria", aseguró el presidente del Cádiz.