La comentada respuesta de Bellingham a una foto de Rodrygo: "Solo los tontos..."

Jude Bellingham regresó este pasado martes al terreno de juego tras un mes lesionado, y tras la sufrida victoria del Real Madrid ante el Stuttgart (3-1) escribió un sorprendente comentario en Instagram.

El inglés respondió a una publicación de su compañero Rodrygo con este mensaje: "Solo los tontos olvidan la R", acompañado de un corazón blanco que se interpreta como un claro signo de apoyo al brasileño. En el post también comentó Vinicius: "Qué partido", acompañado de varios emojis de fuego.

Y es que en las últimas semanas, el extremo blanco de 23 años ha estado en el punto de mira por su rendimiento en el campo y especialmente por su posicionamiento en este, además de que él mismo explotó en redes sociales tras conocer su ausencia en la lista de los 30 finalistas al Balón de Oro 2024. "Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas".

"Solo estoy llenando espacios... puede que me moleste un poco"

Rodrygo también admitió que suele ser el jugador que ocupa cualquier posición de ataque: "A menudo, solo estoy llenando espacios... ¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", aseguró.

Rodrygo, ¿el olvidado?

De ahí que Jude Bellingham quisiera mostrar su apoyo incondicional al internacional brasileño, que precisamente fue uno de los mejores jugadores en ataque ante el Stuttgart y suyo fue el pase que dejó solo a Mbappé en el primer gol de los blancos.

Tras la llegada de Mbappé, siempre se ha hablado de la BMV (Bellingham, Mbappé y Vinicius) y al mismo tiempo se ha 'obviado' al brasileño. Rodrygo, por su parte, solo ha marcado 1 gol en los 8 partidos que ha disputado en la presente temporada pero sí ha repartido tres asistencias.

El Real Madrid gana pero no convence en su debut

En cuanto al equipo blanco, los actuales campeones de la Champions comenzaron su defensa del título con una sufridísima victoria en el Santiago Bernabéu ante el Stuttgart (3-1) con goles de Mbappé, Rüdiger y Endrick. Los de Ancelotti volvieron a sufrir demasiado en defensa y no convencieron en prácticamente ningún momento del partido pero la efectividad arriba fue suficiente para llevarse los 3 primeros puntos en este nuevo formato de la competición.

