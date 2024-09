Rodrygo explota: "Todo el mundo conoce mi indignación"

Rodrygo Goes ha empezado a dar señales de cansancio ante la constante polivalencia posicional que se le exige tanto en el Real Madrid como en la Selección Brasileña. Eso sí, el carioca, autor del gol de la canarinha ante Ecuador en fase de clasificación al Mundial, asegura haberse acostumbrado a este rol

"A menudo, solo estoy llenando espacios... ¿Falta alguien ahí? Pon a Rodrygo ¿Falta alguien por la derecha? Rodrygo ¿Falta alguien como número 9? Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", explicó el atacante. Rodrygo suele actuar como extremo derecho en el equipo blanco, aunque su perfil idóneo es el izquierdo, ocupado por Vinicius Jr. Sin embargo, también sabe jugar de falso nueve, como bien ha demostrado con su país.

Goes también ha querido pronunciarse sobre la polémica lista de 30 finalistas del Balón de Oro en la que destacó y mucho su ausencia. El madridista, campeón de Liga y Champions, tuvo un papel importante para Carlo Ancelotti pero parece que no fue suficiente para entrar en la pugna por el deseado premio.

"Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas", contaba Rodrygo sobre su no presencia entre los finalistas.

Estos son los 30 finalistas del Balón de Oro 2024

Hasta cuatro jugadores españoles optan al Balón de Oro: Carvajal, Olmo, Lamine y Rodri.

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Federico Valverde (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid, antes PSG)

Rodri (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Rubén Días (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)

Artem Dovbik (Roma, antes Girona)

Danil Olmo (Barcelona, antes Leipzig)

Bukayo Saka (Arsenal)

Martin Ödegaard (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Ademola Lookman (Atalanta)

El brasileño mostró su indignación tras la decisión

Tras conocerse la lista, Rodrygo recordó a sus seguidores sus méritos en esta temporada compartiendo un collage de fotografías con sus grandes momentos y títulos conquistados (Champions, Liga y Supercopa de España) que quedaron retratados en la 'respuesta' de Rodrygo a su no nominación para el Balón de Oro. Además, acompañó las imágenes dos emojis, uno abriendo las manos, como señal de incomprensión, y otro riéndose.

