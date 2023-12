La combinación que eliminaría al PSG de Mbappé en la fase de grupos de la Champions League

Entramos en semana de Champions y tanto París como el PSG viven horas muy calientes antes del trascendental partido a vida o muerte del miércoles ante el Dortmund en Alemania. Los franceses afrontarán dentro de dos días el encuentro más importante de lo que llevamos de temporada con poco que ganar y todo que perder: el poder quedar eliminado de la Champions League en la fase de grupos.

La temporada se juega el miércoles

Todo por lo que luchan, trabajan y sueñan en el vestuario del PSG desde la llegada del jeque quedará reducido a 90 minutos de infarto el próximo miércoles a las 21 horas en el Signal Iduna Park de Dortmund.

11 años seguidos en octavos

Y es que los de Luis Enrique tienen opciones de quedar fuera en la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde la temporada 2011-2012, campaña en la que los galos ni jugaron la máxima competición europea al terminar cuartos la Ligue 1, el último año antes de la llegada de Pastore, Ménez y el todopoderoso Al Khelaifi y su talonario (presidente desde octubre de 2011) que lo revolucionó todo.

Ahora, en 2023, y tras la marcha de Messi, Neymar y Ramos entre otros, Kylian Mbappé vuelve a ser el líder indiscutible de todo lo que ocurre en el PSG. No obstante, el complicado grupo F (PSG, Dortmund, Milan y Newcastle) ha dejado a los parisinos en una situación muy delicada de cara a la última jornada, y peor podía haber sido de no haber empatado ante el Newcastle hace unas semanas con ese polémico penalti en el minuto 98. En ese caso no hubieran dependido de ellos mismos.

Una victoria del PSG le clasifica... como primero

El Borussia es el único equipo clasificado a octavos pero tiene que ver todavía si lo hace como primero o segundo, después, PSG, Newcastle y Milan optan a la otra plaza que da acceso a las eliminatorias. Las combinaciones son múltiples pero lo único que clasifica 100% al PSG es ganar al Dortmund en Alemania. Además, de hacerlo así sería primero de grupo.

El PSG quedaría fuera si...

Sin embargo, los problemas llegan si a los de Luis Enrique les da por no ganar... ya que estos resultados le dejarían fuera, con todo lo que eso conlleva teniendo en tus filas a un Mbappé sediento del título europeo desde hace muchos años:

Si pierde ante el Borussia y el Milan o el Newcastle ganan.

y el Si empata ante el Borussia y el Newcastle gana (empate a puntos pero pasarían los ingleses al haber sumado más puntos en los dos enfrentamientos directos, 4 por 1 de los galos).

Pasa a octavos si...

Si gana al Borussia (y lo hará como primero de grupo).

(y lo hará como primero de grupo). Si empata ante el Borussia y el Milan gana al Newcastle (empataría a puntos con el Milan pero le gana la diferencia de goles en enfrentamiento directo).

y el (empataría a puntos con el Milan pero le gana la diferencia de goles en enfrentamiento directo). Si pierde ante el Borussia y el Milan-Newcastle termina en empate.

Toda la presión de un país para el PSG dentro de 48 horas, y más aún teniendo en cuenta que el equipo ha caído en octavos en las dos últimas temporadas (vs Real Madrid 2021 y vs Bayern en 2022).