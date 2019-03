Coentrao se sincera: "No estoy en condiciones de jugar con el Real Madrid"

Fabio Coentrao se ha sincerado en una entrevista con el periódico 'Record' de Portugal. La mala racha que está viviendo en el Madrid y ser un habitual en el banquillo merengue ha hecho que Coentrao pase desapercibido esta temporada.

"No tengo problemas en admitir que no me encuentro en las mejores condiciones para jugar en un club con una dimensión como el Real Madrid. Todos debemos admitir nuestras limitaciones en una determinada fase de la vida y la sensación que siento es que en este momento el club cuenta con un nivel muy alto en el que no estoy" reconoció el lateral.

Pese a ello, intentará volver a su mejor nivel la próxima temporada, siempre que Zidane lo crea oportuno; "Estoy totalmente recuperado, he estado entrenándome sin problemas las últimas dos semanas. Mis expectativas para el futuro son variadas, quiero volver a mi mejor momento la próxima temporada. Esta temporada está siendo muy complicada", admitió el portugués.

El portugués no descartó volver a Portugal para recuperar ese nivel que le hizo el lateral izquierdo titular por delante de Marcelo: "En el fútbol todo puede cambiar a ultima hora, por ello entreno todos los días, para tener la conciencia tranquila. Si vuelvo a casa, vuelvo a una gran Portugal, ya que no hay que menospreciar a los clubes portugueses respecto al Real Madrid. Seguramente necesite volver para recuperar el nivel que mostré un día", aseguró.

Con 29 años asegura que "aún le quedan años de fútbol" y que "si no consigue jugar en el Real Madrid lo hará en otro equipo". Por último tuvo buenas palabras para sus compañeros de selección Ronaldo y Pepe, "indispensables" en este duro momento que le está tocando vivir.