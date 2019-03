Cheryshev tiene una claúsula de rescisión de 200 millones de euros

El madridista Denis Cheryshev, que se encuentra concentrado con la selección rusa, reconoció hoy a la prensa local que tiene una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. "Sí. Así lo decidió el club. Seguramente el Real Madrid no quería que nadie me fichara", dijo el futbolista al diario "Sport Express" en víspera del partido de clasificación para la Eurocopa ante Suecia.

Chéryshev, que se formó en la cantera blanca, dijo que, al igual que otras temporadas, hubo clubes interesados en sus servicios antes del cierre del mercado estival, pero no "ofertas concretas". "Había interés y llegaron a proponer una cesión, pero el Real Madrid no quiso dejarme marchar", apuntó.

El zurdo reconoció la dificultad de jugar cuando su posición natural es ocupada por la principal estrella del equipo, el portugués Cristiano Ronaldo. "Soy consciente de que ahora en mi posición juega Ronaldo. Pero esto no me asusta. Cuando tenga una oportunidad, intentaré aprovecharla. No tengo miedo a nada", señaló Chéryshev, quien rindió a un alto nivel la pasada temporada en las filas del Villarreal.

"Desagradables" primeras jornadas de Liga

Calificó de "desagradable" el hecho de no haber sido convocado por Rafael Benítez para los dos primeros partidos de liga ante Sporting de Gijón y Betis. "De todas formas, el futbolista debe seguir trabajando para ser convocado y disponer de minutos. Y no relajarse, ya que si te relajas, entonces seguro que no te convocarán", dijo.

Chéryshev, que fue convocado por vez primera para vestir la camiseta nacional rusa en 2012 por el italiano Fabio Capello, tiene opciones de salir de inicio mañana ante los suecos, partido crucial para las aspiraciones eslavas de clasificación para la Eurocopa.

El nuevo seleccionador ruso, Leonid Slutski, ha dicho que cuenta con Chéryshev para los cuatro partidos clasificatorios que quedan, aunque destacó que es importante que los futbolistas jueguen en sus respectivos clubes.