Cerezo: "En el Atlético no considero que haya nadie antirracista ni racista, es una afición ordenada"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se refirió a la afición de su equipo en las horas previas del derbi que este debe jugar ante el Real Madrid en el Metropolitano y la definió como "ordenada", a la vez que le pidió que se comporte como lo ha hecho siempre en su estadio.

"En el Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, de ningún tipo. Es una afición ordenada, que como todas tiene sus grupos que son los que mueven todo este tipo de temas. Nosotros estamos siempre a favor de la tranquilidad, de que los partidos se jueguen bien. La gente va con los niños, con sus familiares o con sus amigos a ver un partido de fútbol, no una guerra", aseveró.

"Pido a toda la afición que se comporte como se tiene que comportar y como se ha comportado siempre en el Metropolitano", abundó Cerezo a su llegada a la comida de directivas con representantes del conjunto rival.

Cuestionado sobre de la iniciativa en redes sociales que animaba a los espectadores a ir con mascarillas para así poder proferir insultos sin ser identificados, declaró: "Quien lo haya visto, quien lo haya oído y quien lo haya sentido que lo demuestre, que diga exactamente qué ha pasado. Yo no soy adivino y no sé cómo va a ir la gente al partido. Hace un buen día, hay buena temperatura, no hay mucha contaminación... se respira bien".

Menos descanso para el Atlético

En relación al menor descanso del Atleti, apuntó: "A veces les toca a unos y a veces a otros. Nos ha tocado a nosotros en este partido. La Federación no hace nada, LaLiga tampoco y nosotros tenemos que jugar cuando nos mandan. Ya se le ha dicho a (Javier) Tebas y creo que ya se ha enterado".

Cerezo no quiso hacer 'porra' del resultado: "No soy de pronósticos, pero como siempre vamos a salir a ganar. Se ha demostrado, se está demostrando, que es un equipo con jugadores de una valía maravillosa y creemos que podemos ganar a cualquier equipo, incluido el Real Madrid".

"La exigencia sigue siendo la misma, tenemos que salir a por todo e intentar ganar todo. Estamos a la altura a la que queramos estar, del Real Madrid, del Barcelona y de cualquier equipo. Lo que tenemos es que tener suerte y ganar partidos", abundó.

Asimismo apuntó que le hubiera "encantado" que Kylian Mbappé jugase con el Real Madrid: "A nosotros lo que nos gusta es ver a equipos que tienen grandes jugadores y que lo demuestren en nuestro campo. Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores en nuestro campo".

En cuanto a su delantero Julián Álvarez, apuntó: "Le veo muy bien. Es un jugador fantástico, maravilloso. No solamente lo va a demostrar en España sino que lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado".

