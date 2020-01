Cavani, muy cerca de fichar por el Atlético tras la última oferta al PSG

Edinson Cavani cada vez está más cerca del Atlético de Madrid. La última información, facilitada este martes por Jugones, es que el club rojiblanco habría elevado su oferta por el delantero uruguayo a 15 millones de euros.

La última cantidad ofertada por el Atlético habría convencido al PSG, que podría cerrar el traspaso del ariete en las próximas horas o días.

Y es que Cavani está deseando salir de París y poner rumbo a Madrid. La última información sobre el uruguayo es que no ha entrado en la lista de convocados para el partidos de octavos de final de la Copa de Francia ante el Pau.

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, indicó en rueda de prensa que no hay novedades sobre la posible salida de Cavani, pero confirmó que el "matador" no estará en el grupo. De esta forma, el entrenador mantiene la misma actitud que tuvo con el brasileño Neymar cuando a principios de temporada se negociaba su traspaso al Barcelona, que finalmente no se concretó.

Cavani no ha entrado en ninguna convocatoria en lo que va de mes de enero porque su deseo es fichar por el Atlético. Si el PSG no acepta la última oferta rojiublanca, Cavani llegaría libre en junio.