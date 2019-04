Casillas: "Me gustaría una final de Champions Real Madrid-Porto"

ASEGURA QUE AÚN PUEDE AGUANTAR DOS AÑOS MÁS

El capitán de la selección española, Iker Casillas, es feliz en el Oporto y con el combinado nacional. Ha aclarado muchas veces que no guarda rencor al Real Madrid, pero si tiene que elegir un rival para la final de laChampions, se decanta por sus 'ex'. Además, asegura que no se retirará hasta que le aguante el físico.