Casillas: "Llamé a Luis Enrique para comunicarle que no dejé la Selección y que no tenga miedo a llamarme"

El portero del Porto, Iker Casillas, habló con Onda Cero tras ser nombrado embajador de LaLiga.

"Llamé a Luis Enrique para comunicarle que no dejé la Selección y que no tenga miedo en llamarme por mi nombre, mi edad o mi currículum", cuenta el exmadridista, que también habló sobre cómo ha cambiado su vida desde que se marchó a Oporto.

"Sé que es difícil, no soy tonto; entiendo que tenga otros planes", dice sobre una posible llamada de La Roja. "Me agradeció el gesto y se sorprendió por la respuesta", asegura sobre la reacción de Luis Enrique.

Por último, habla sobre su futuro: "Me sigue gustando jugar al fútbol aunque soy consciente que no me queda mucho; aguantaré hasta que la mente y el cuerpo estén bien".