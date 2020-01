Más información Exclusiva Antena 3: el abrazo entre Bartomeu y Grau tras las conversaciones para la destitución de Ernesto Valverde

Ernesto Valverde, hasta ayer entrenador del FC Barcelona, se ha despedido con una carta de la afición, a la directiva y los integrantes del primero equipo. Aquí puedes leerla al completo:

"Queridos culés,

Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos. Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya

Ernesto Valverde"