Carme Coma, la víctima de abuso sexual de Hugo Mallo: "Denuncié con miedo aun sabiendo que estaba ante 20.000 personas"

Espejo Público de Antena 3 ha hablado con Carme Coma, la víctima que sufrió abusos sexuales por parte de Hugo Mallo cuando trabajaba como mascota del Espanyol. "En la vida me había pasado algo así. Yo llevo muchos años haciendo de mascota periquita. Ha sido algo gratificante y bonito. En la vida me hubiera imaginado que esto iba a ocurrirme. En un estadio, 20.000 personas, cámaras... ¿cómo lo gestionas esto mentalmente?", explica en su entrevista con Susanna Griso.

"Estoy intentando gestionar toda esta vorágine, pero en el fondo estoy satisfecha, tranquila, fuerte y cargadísima de razones. Creo que tengo hasta un punto de indignación y necesidad de alzar la voz para procurar que en la medida que me ha tocado sufrir esta situación mediática, pues poner mi granito de arena para que estas conductas se erradiquen", dice Coma, enfermera de profesión.

"Desde el minuto uno el Espanyol creyó en mí, me ofreció soporte moral y jurídico"

Asegura que denunció con miedo por la profesión de Hugo Mallo: "Yo tenía que tomar medidas porque esto iba a estar cada día en mi cabeza, tenía que tomar una decisión ya. Yo denuncié con miedo y con mucha gente a mi alrededor diciéndome que llevara cuidado porque era un jugador y me iba a meter en problemas. Denuncié con miedo aún sabiendo que estaba delante de 20.000 personas, pero inmediatamente supe que tenía que tomar esta decisión".

El Espanyol le mostró su apoyo en todo momento: "Yo no tenía ninguna necesidad de pasar estos cinco años que he pasado, con todos sus miedos y tensiones. Desde el minuto uno el Espanyol creyó en mí, me ofreció soporte moral y jurídico. En este mundo eminentemente masculino que es el fútbol hubo este rayo de luz que fue la directiva del club. Quizá eso también me dio fuerzas también denunciar ante los Mossos, porque tenía ese respaldo. Si todo este sirve para que solo un niño en un patio de colegio se piense dos veces levantar las faldas, pellizcar un culo o tirar de la cuerda del sostén de una niña, para mí ya tiene sentido".

"Yo he dicho basta, esto me ha pasado a mí, me llamo Carme Coma, soy una persona anónima y esto me ha sucedido de verdad. A mí me ha ocurrido con muchas cámaras delante, pero hay otros ámbitos en la vida en los que nadie tiene cámaras y la voz se hace pequeña, siendo la palabra de uno contra la palabra de otro. Soy Carme Coma y he dicho basta, no tengo por qué esconderme. Esto me ha pasado de verdad", apostilla Coma.

Le palpó los pechos

El Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona declaró culpable al excapitán del Celta de Vigo de un abuso sexual contra Carme Coma, que trabajaba como mascota del Espanyol en el partido de LaLiga que enfrentó al equipo gallego con el club catalán en 2019 en Cornellà.

Los hechos tuvieron justo antes del inicio del encuentro, cuando Mallo aprovechó el protocolario pasamanos para palparle los pechos a la persona que iba disfrazada de 'periquita'. Unos hechos que el futbolista sigue negando con rotundidad.

Mallo fue denunciado el pasado 25 de abril de 2019, un día después del Espanyol-Celta. Finalmente, el magistrado Salvador Roig Tejedor ha impuesto, tal como refleja la sentencia, una multa de 1.000 euros en concepto de indemnización de daño moral. Además, el ahora futbolista del Aris de Salónica griego deberá pagar 10 euros diarios de multa durante 20 meses y los costes procesales.

"Ánimo libidinoso"

La sentencia, en su apartado de hechos probados, refleja así lo ocurrido en los prolegómenos del partido: "El acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la identidad sexual de la víctima, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos".

El magistrado añade además que no existe ningún motivo para "poder sugerir que existe una razón de querer perjudicar al acusado" por parte de la denunciante. De hecho, la sentencia apunta que no se trata de un caso de un "futbolista mediático" que pudiera propiciar "un ánimo de espurio de la víctima".

Lo niega "rotundamente"

El futbolista gallego ha negado "rotundamente los hechos que se me atribuyen en la referida sentencia" y ha anunciado que recurrirá dicha sentencia y agotará "todas las instancias que sean necesarias para defender mi inocencia".

"Continúo negando rotundamente los hechos que se me atribuyen en la referida sentencia y comunico mi total desacuerdo con la argumentación de la misma", esgrime Hugo Mallo en el primero de los cuatro puntos de su comunicado.

De esta forma, Hugo Mallo informa que "una vez que concluya el análisis de dicha resolución, se procederá al recurso apropiado de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona".

El jugador del Aris de Salónica apunta que "ante las informaciones aparecidas, quiero resaltar que dicha sentencia recoge que mi tono en la declaración fue firme y ausente de toda contradicción, en la que reconocí que, al finalizar los saludos y dar la vuelta para dirigirme al centro del campo, mi mano pudo tocar la cintura de la periquita, negando absolutamente que se hubiera producido un tocamiento en los pechos de la periquita"

Por último, Hugo Mallo, en el cuarto punto del comunicado, anuncia que "agotaré todas las instancias que sean necesarias para defender mi inocencia respecto a unos hechos sobre los que niego absolutamente cualquier autoría".

