Carlos Inarejos, el trotamundos del fútbol español, se hace hueco en la liga asiática

Carlos Inarejos nació en Gandía, Valencia. Tiene 40 años. Empezó con poco más de 20 entrenando a un equipo de tercera división en Navarra y de ahí dio el salto fuera de España. Ha entrenado en trece países diferentes, entre ellos Zambia, Chipre, Francia, Ucrania, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes... y el pasado mes de septiembre de 2024 aterrizó en Baréin, en el Golfo Pérsico, para ser entrenador del Al- Riffa. El equipo de la liga asiática está cuarto en la clasificación y Carlos espera poder llevarlo a lo más alto. Por el número de títulos, podríamos comparar al Al- Riffa con el Fútbol Club Barcelona.

Con su trabajo y sus logros, Carlos ha conseguido abrirse un hueco y hacerse un nombre como entrenador en Asia. Allí es donde en estos momentos ha encontrado su sitio en el mundo del fútbol. Está satisfecho porque disfruta de su pasión. Como entrenador quiere una afición contenta con su equipo y que disfrute en el campo. Se define como tranquilo, nos cuenta que trata a sus jugadores desde el lado más humano hablando con ellos y transmitiéndoles valores y la idea del trabajo como el camino para conseguir grandes logros.

El fútbol asiático tiene grandes diferencias con el europeo. Inarejos entrena a futbolista que juegan para comer: "Los futbolistas aquí juegan para sacar a sus familias adelante y poder vivir", cuenta Carlos a Antena 3 Deportes. Un concepto diferente al que se tiene en el fútbol europeo, donde los jugadores están blindados por grandes contratos y sueldos millonarios que les dan para mucho más que para comer y poder salir adelante.

Ramadán

Por curioso que pueda parecer, el tiempo y horas de entrenamiento no las marca Carlos con su equipo técnico; en Arabia el día a día está guiado por el rezo, y son los tiempos de oración los que establecen las horas de entreno. "En unas semanas que comienza el Ramadán comenzaremos a entrenar sobre las diez de la noche, a esa hora acaba el último rezo y los jugadores pueden romper el ayuno. Comen y después empezamos a entrenar", nos cuenta Inarejos, que tiene que ajustar sus hábitos europeos y adecuarse a la cultura en la que trabaja.

Él está contento con su trabajo fuera de España y ahora su objetivo se centra en su equipo, el Al-Riffa. Su deseo como profesional sería ser entrenador en Champions League y no descarta la vuelta a España a trabajar y estar cerca de su familia. A pesar de sus deseos, no quiere pensar en el futuro. Quiere seguir creciendo como entrenador y vivir el presente, un presente que le sonríe, y no plantearse de momento la vuelta a casa.

