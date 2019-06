Jordi Cardoner, vicepresidente del FC Barcelona, ha negado que el conjunto culé esté trabajando en el fichaje de Neymar. Eso sí, el mandatario azulgrana ha reconocido que el brasileño insiste en regresar al Camp Nou, aunque señala no le gustó la forma en la que se fue el internacional brasileño.

"No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas. Es un periodo que vence el 30 de este mes, donde se establece unas salidas de futbolistas con los que el año que viene el míster no cuenta. Esto se realiza en este orden porque se hace cada año así, por periodificación contable. Las salidas nos permiten tener un flujo de caja para hacer incorporaciones", dijo Neymar.

"Lo correcto y lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barcelona, pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar. Este tema no está encima de la mesa. Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona".

Sobre Griezmann, Cardoner asegura que entiende que el jugador galo se haya arrepentido de su rechazo al Barça el verano pasado: "Entiendo que cualquier jugador tenga el objetivo de venir al Barcelona, donde está el mejor jugador de la historia... Todos los jugadores pueden tener la voluntad de venir a jugar. Pero hemos de tener un equilibrio presupuestario. Entiendo que muchos futbolistas tengan ganas de jugar en el Barcelona".