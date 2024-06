El Cádiz CF evita el desahucio de María, una vecina de 88 años, comprando su casa

El Cádiz Club de Fútbol, a través de su Fundación, ha logrado frenar un desahucio en la capital gaditana. María Muñoz, una vecina de 88 años, tenía que dejar su casa del barrio del Pópulo el 27 de junio para convertir su piso en una vivienda turística. Finalmente, los propietarios de la casa han llegado a un acuerdo para la venta al Cádiz de la casa y así han tramitado la suspensión de un desahucio que había puesto en pie de guerra a la ciudad andaluza.

María tiene 88 años y su caso había provocado una gran revuelta en Cádiz porque se veía obligada a dejar la vivienda después de más de 50 años en ella. Tras varios juicios, los actuales propietarios de la casa contaron con el apoyo de la Justicia para desalojar a la anciana a finales de mes, extremo que se ha conseguido frenar a tan solo 13 días de su ejecición.

147.000 euros

La Fundación del club cadista ha comprado el piso de María a sus propietarios, la familia Beltrami, y le ha hecho un contrato de alquiler indefinido por la misma renta que venía pagando, en torno a unos 90 euros al mes, según informa el Diario de Cádiz. La entidad pagará por el inmueble el mismo precio que le ofrecían a su inquilina, 147.000 euros, una cantidad inaccesible para María y su familia.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, su vicepresidente, Rafael Contreras, y el gerente de la Fundación Cádiz CF, Pepe Mata, dieron ayer la sorpresa a María, tras firmar el contrato de arras con el que la entidad compra el piso en el que María vive desde 1967 y del que estaba a punto de ser desahuciada en cumplimiento de una sentencia.

La compra pone fin a la lucha de María y de sus tres hijas, a la que se había sumado una ola de solidaridad tanto de sus vecinos del barrio de El Pópulo como de entidades como el Defensor del Pueblo o Apadrina un Abuelo.

María vive en esta casa desde el año 1967, cuando la alquiló con su marido. Pero cuando hace unos años su marido falleció, no completó el trámite para subrogar el contrato de alquiler de renta antigua, algo que permitía la ley de 1964 que la amparaba, y quedó en un limbo legal.

Los dueños de la casa son también los propietarios de todo el edificio y quisieron venderlo entero, pese a que allí vive María y otro inquilino de renta antigua como ella. Al no conseguirlo, decidieron venderlo piso por piso, tras lo que algunos de ellos se han reconvertido en manos de los compradores en viviendas turísticas.

Plazo de dos años

A María le dieron un plazo de dos años para que encontrara otra casa, un tiempo tras el que los propietarios iniciaron un proceso judicial que ha concluido en la sentencia por la que la mujer iba a ser desahuciada el próximo 27 de junio.

En este proceso, los dueños del piso le ofrecieron otras posibilidades, como venderle la casa por 147.000 euros, pero la mujer y sus tres hijos dijeron que no tenían posibilidades de comprarla.

En el camino incluso un constructor ofreció a María una casa que aún estaba en construcción, con lo que la solución no llegaba a tiempo.

La Fundación Cádiz CF sí ha llegado a tiempo y ayer informó a la hija de María de que habían firmado el contrato de arras con el que la Fundación ha comprado la vivienda por 147.000 euros para que María se quede en ella de forma indefinida pagando su renta antigua, de 97 euros mensuales.

Los propietarios de la vivienda han tramitado ya una petición al juzgado para que suspenda el desahucio.

"Hay más Marías"

Eva Orihuela, hija de María, se ha mostrado muy agradecida al Cádiz CF y a todas las personas e instituciones que se han solidarizado con su madre. Y ha anunciado que se mantiene la movilización que habían convocado el 26 de junio porque asegura que en el barrio "hay más Marías".

La oferta de la Fundación llegó a través de Antonio Gallardo, histórico representante vecinal, con quien primero se pone en contacto Pepe Mata, presidente de la entidad, antes de hablar con Eva.

"¿Y quiénes son estos señores? Pues los tres Reyes Magos, mamá, le dije bromeando"

Pepe Mata, presidente de la entidad cadista, acompañado del presidente y el vicepresidente del CF, Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, visitaron a María de manera discrea en su casa. "María, usted es dueña y señora de su casa", le dijeron sin ni siquiera ver el piso, relata Eva al Diario de Cádiz.

"Pepe Mata me dijo que le había dado mucho sentimiento el caso de mi madre, siendo tan mayor, aunque sabe que en Cádiz, por desgracia, hay muchas familias que están muy mal. Que se le partía el alma viendo a mi madre y que la querían ayudar. Y que lo harían comprando la casa y renovándole de manera indefinida el alquiler por lo mismo que estaba pagando. Mi madre me preguntó: ¿Y quiénes son estos señores? Pues los tres Reyes Magos, mamá, le dije bromeando. ¿Entonces me voy a poder quedar aquí hasta Agustín haga la casa? No, mamá, te vas a poder quedar siempre ¡Pero si eso es lo que yo quería!, me dijo. Y se echó a llorar", cuenta Eva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com