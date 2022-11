Busquets: "No sería un fracaso no ganar la Eurocopa"

Sergio Busquets, centrocampista de la selección española, dijo este jueves que no se puede hablar de fracaso si el equipo de Vicente del Bosque no gana la Eurocopa, pero que lo que tienen claro es que no quieren que se repita lo que ocurrió en Brasil, cuando fue eliminado en la fase de grupos. "No sería un fracaso, pero no queremos que pase lo que nos pasó en el último Mundial. Al final, la Eurocopa la gana uno, pero venimos con muchas ganas de hacer un papel digno. Lo que no se nos pasa por la cabeza es lo que hicimos en Brasil y, de momento, vamos por otro camino", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará en Niza contra Turquía.

La victoria ante la República Checa dio tranquilidad

En ese sentido, destacó que la victoria contra la República Checa ha provocado que el ambiente sea por completo distinto al de hace dos años. "Una victoria te da mucha más tranquilidad, más allá de que éste es un torneo diferente, porque hay selecciones que se clasificarán como terceras con pocos puntos. Si pierdes, internamente no te entran las dudas, pero el ruido exterior, con las críticas, te mete más presión de la que por sí tienes. Ahora, no es relajación pero sí tranquilidad, sabiendo que lo estás haciendo lo estás haciendo bien y tienes todo mucho más cerca", dijo.

Busquets también considera que es importante que se haya recuperado el buen ambiente dentro del grupo, lo que permite que, por ejemplo Jordi Alba ponga como ejemplo a Sergio Ramos, y se hayan desterrado todas las cuitas que, en un tiempo, se trasladaron desde los clubes a la selección. "Se está viendo que hay muy buen ambiente y todo ayuda para ser mejores dentro y fuera del campo. Al final, todos los compañeros, sobre todo los que tienen una trayectoria amplia, son ejemplos por todo lo que han luchado y conseguido fuera y dentro del vestuario. De todos los compañeros se aprende y eso es lo bonito, el ambiente que hay, que por desgracia se perdió durante un tiempo, pero se ha recuperado".

Sobre la posibilidad de que, durante el torneo, España vuelva a jugar con un doble pivote, con él y Bruno Soriano, destacó que la calidad de la plantilla permite distintas opciones. "Es decisión del míster. Está esa opción, cada jugador en este equipo da otras opciones. Con Bruno sí puede haber un doble pivote y defensivamente estaremos más juntos y replegados, pero en ataque con dos interiores funcionamos mejor.

'Echa un capote' a Arda Turan

Depende del partido y de la elección del míster", resaltó.. El centrocampista del Barcelona afirmó que el equipo tuvo "sensaciones muy buenas" en el debut en la Eurocopa 2016 y que confía en que se repitan contra Turquía y entendió el enfado de Arda Turan por las críticas recibidas. "No he hablado estos días con él pero he visto otros partidos de la selección en la fase de clasificación y siempre ha sido el que ha marcado la diferencia, y no sólo con goles, con asistencias, con su juego... Es muy complicado, sabemos todo lo que ha dado por su selección y después de clasificarlos es duro lo que le está pasando. Estará con esa sensación de impotencia, de querer ganar y clasificar a Turquía. Mañana, tendremos que vigilarlo muy cerca", señaló.