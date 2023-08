La brutal bronca entre Al Khelaifi y Mbappé que ha desvelado L’Équipe

Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, mantuvieron una fuerte bronca el pasado martes según informa el medio francés L'Equipe en relación al protagonismo del delantero en la presente temporada 2023-2024.

El internacional por Francia pidió reunirse con el presidente y el entrenador, el español Luis Enrique. Pese a que el encuentro tuvo grandes frutos para jugador y club (Mbappé regresó a los entrenamientos el anterior domingo y está convocado para el partido de hoy), L'Equipe ha revelado parte de la intensa conversación que protagonizaron Al Khelaifi y Kylian cuando el atacante se presentó en el despacho del presidente.

"¡Vas a ver, no volverás a jugar!"

"¡Vas a ver, no volverás a jugar!", le amenazó el qatarí, a lo que respondió Mbappé: "¿Voy a ver? ¿Voy a ver el qué? Serás el único presidente que no me hace jugar". Una discusión fuerte que, según relata el prestigioso medio francés, tornó en un entendimiento final que permitió que Kylian pudiera reincorporarse a los entrenamientos.

¿Será titular este sábado ante el Toulouse?

Precisamente hace unas horas el entrenador del PSG, Luis Enrique, señaló que Kylian Mbappé formará parte de la lista de convocados del equipo de cara al partido de la Ligue 1 ante el Toulouse, tras haberse perdido la primera jornada frente al Lorient el pasado fin de semana. "A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo", aseguró.

El asturiano no quiso mojarse y se centró en la importancia del atacante en el esquema del conjunto parisino: "Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial", sentenció.

Quedan 11 días de mercado

El enésimo verano con el culebrón Mbappé parece estar viendo la luz al final del túnel y todo apunta a que el francés seguirá, al menos, una temporada más en el PSG. Así lo ha asegurado él mismo cada vez que le preguntaban por su decisión, aun así, algunos todavía se aferran a ese pequeño hilo de esperanza y aseguran que el galo se unirá al equipo blanco en los últimos días del mercado de fichajes. A día de hoy es jugador del PSG y termina su contrato en 2024 tras no activar la cláusula de renovación para 2025. Arranca la cuenta atrás hasta el 31 de agosto a las 00h...