Brasil rescata a la peor versión de Colombia

El contragolpe no es suficiente: Aunque no pasó serias dificultades para mantener su portería a cero, Colombia ha demostrado en esta primera fase que no cuenta con la claridad ofensiva de antaño. Tuvo varias ocasiones ante Perú pero no pudo superar la buena actuación del meta Gallese. Los números no engañan y la selección colombiana pasa a cuartos de final con un solo gol a favor. Falcao sigue como titular pero no ve puerta, lo mismo que le ocurre a Teo Gutiérrez o Jackson Martínez.

El enfado de James Rodríguez: El líder de Colombia no acabó satisfecho tras el partido. Consciente de que el rendimiento de su selección ha sido muy pobre, fue muy crítico: "Cuando se juega mal se paga. A ellos les valía el empate y estuvieron muy atrás pero Colombia no encontró espacios, hay que trabajar mucho". Tuvo un par de buenas ocasiones dirigiendo el contragolpe pero no encontró el gol que buscaba.

Bajas importantes ante Argentina: Al mal juego cafetero se unen las ausencias de Edwin Valencia y Carlos Sánchez en el medio colombiano para enfrentarse a Argentina en cuartos de final. La solidez que mostraron ante Brasil ha sido lo que ha valido su clasificación y Pékerman no cuenta con muchas alternativas en el banquillo para renovar un centro del campo de músculo y poca imaginación.

El ídolo de Neymar ocupa su lugar: Resulta curioso que Brasil, tan criticada por su juego poco fluido, acabe primera de grupo. La baja de Neymar fue suplida por Robinho, ídolo de Neymar en su infancia, pero el ahora futbolista del Santos demostró estar lejos de su mejor nivel.

Brasil, sin brillo, reivindica ser algo más que Neymar: No especuló con una posible eliminación de Colombia y venció a Venezuela gracias a la casta de su capitán a balón parado, Thiago Silva, y un destello de Willian (el más determinante cuando Neymar no está sobre el campo) que asistió con el exterior a Roberto Firmino. No obstante, también quedaron en evidencia los problemas defensivos y los nervios que se contagian en el guardameta Jefferson y su zaga.

CUARTOS DE FINAL:

CHILE - URUGUAY

BOLIVIA - PERÚ

ARGENTINA - COLOMBIA

BRASIL - PARAGUAY