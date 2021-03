El Borussia Dortmund no descarta la venta de Haaland: "Pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino"

Con permiso de Kylian Mbappé, Erling Haaland se ha convertido en el jugador que todos los grandes del continente aspiran a fichar el próximo verano. Y es que el delantero del Borussia Dortmund es un ariete demoledor, quizá el mejor de Europa pese a sus 20 años.

La buena noticia para todos los grandes equipos europeos es que el Dortmund no es un club que se caracterice por volverse loco por tratar de retener a sus estrellas, una política que ha dejado clara Hans-Joachim Watzke, CEO del conjunto alemán, en una entrevista a Handlesblatt.

Watzke responde de esta forma al ser preguntado si tienen previsto vender a algún jugador ante la actual situación de crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus: "En medio de una pandemia, ya no descarto nada. Pero no es necesariamente el objetivo. Lo más importante es el equilibrio financiero: queremos tener un equipo fuerte en el campo y, al mismo tiempo, ser económicamente estables. Si vamos a jugar sin espectadores durante la próxima temporada, sin duda tendremos que pensar en vender a un jugador. Porque pedir un crédito a los bancos sólo para no vender un jugador no va a ser nuestro camino".

Esto abre la puerta a la posible salida de Haaland de Dortmund y es la razón por la que los grandes equipos europeos ya preparan sus ofertas.

Watzke asegura que "ahorramos la mayor cantidad de dinero posible", pero que será complicado recuperar ese dinero a corto plazo.

"Nuestros jugadores continúan renunciando a un determinado porcentaje de su retribución, por lo que hasta ahora se ha evitado una posible jornada reducida para el resto de empleados de la empresa. También nos hemos abstenido de cubrir algunos puestos y para no aplazar las inversiones obligatorias... El dinero que estamos perdiendo en este momento no podremos recuperarlo pronto. Creo que se necesitarán al menos cinco años para alcanzar el status que teníamos antes de la crisis. Sin embargo, gracias a que hemos trabajado de manera muy conservadora durante la última década no teníamos deuda", reconoce el CEO del Borussia Dortmund.