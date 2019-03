Bojan Krkic: "No veo nada de polémico en llevar una estelada al campo"

COPA DEL REY | PROHIBIDA LA ENTRADA AL CALDERÓN CON ESTELADAS

El delantero del Stoke City y canterano del FC Barcelona ha asegurado que no ve "nada polémico" en llevar una bandera independentista a un campo de fútbol. "Al revés, no tiene ninguna polémica. La gente simplemente la expone en un estadio de fútbol y en ningún momento he visto un acto de violencia (por esto). Todo lo contrario", ha explicado Bojan.