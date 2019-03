Blanc: "El Madrid nos sorprendió en la ida, pensaba que sería defensivo y fue lo contrario"

Laurent Blanc, técnico del PSG, dijo que Ángel Di María será titular ante el Real Madrid en su regreso al Santiago Bernabéu y que será en un partido "especial" para el argentino, del que espera que no acuse la presión. "Seguramente Di María empiece el partido, va a ser un encuentro muy especial para él tras pasar mucho tiempo en Madrid. Aprecia al club y se le aprecia mucho, espero que no entre con mucha presión. Tiene que estar centrado y con la concentración justa, la actitud necesaria y las ganas. También la posibilidad de aportar lo que puede. Sería importante para el equipo", señaló.

Blanc no ocultó su sorpresa por la imagen que dejó el Real Madrid en el Parque de los Príncipes pese al empate sin goles. Esperaba a un rival defensivo y se encontró algo diferente. "Antes de la ida todos éramos unánimes en que se vería a un Real Madrid defensivo que jugaba al contraataque y fue todo lo contrario. Tuvieron técnica para dominar y fueron mejores, jugaron con rapidez y mucha intensidad. Nos sorprendió su filosofía, pero creo que mañana será un partido diferente, de alto prestigio, pero de la fase de grupos, que nos puede marcar a todos", aseguró.

Deseoso de un triunfo que acabe con las especulaciones sobre su futuro en el banquillo del PSG, Blanc es consciente de la dificultad de vencer en el Bernabéu. "Sería un gran prestigio ganar al Real Madrid en su estadio, pero eso no da ninguna certeza de llegar a la semifinal o a la final. El año pasado ganamos al Barcelona, otra referencia en Europa, y eso no nos dio acceso a la final", recordó.

"No pido nada más que me dejen trabajar, que el equipo progrese y que podamos cumplir con objetivos muy altos. A veces me dicen que el PSG está en la misma categoría que el Real Madrid y si ves las instalaciones de los dos ves la diferencia. Llevo dos años jugándome el puesto y lo seguiré haciendo. No me importa", añadió.

David Luiz sigue siendo duda

Blanc confirmó que espera al entrenamiento de esta tarde para decidir sobre la participación de David Luiz y afirmó que tiene más 'tocados' en su plantilla: "Tenemos problemas físicos, no dispongo de todo el grupo. Tengo algunos lesionados y otros con un virus. Tenemos que negociar con esto. Pero el Real Madrid está en la misma situación". Blanc manifestó que su deseo es "imponer el juego" del PSG en el duelo de mañana y aseguró que tiene "medios técnicos para hacerlo", y que espera que también tenga medios "físicos y de intensidad".

El entrenador francés dedicó elogios al equipo de Rafa Benítez y negó que sea defensivo. "En la ida lo hicieron muy bien, su partido a nivel organizativo fue excelente con jugadores que no están acostumbrados a jugar tanto y lo hicieron con mucho rigor. Siguieron las consignas y mostraron un Real Madrid muy fuerte en defensa. Fue una sorpresa para nosotros. No fueron tan defensivos, nos presionaron y tiene jugadores que juegan muy bien a la contra. Les salió bien", analizó.