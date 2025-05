El Betis alucina con el mensaje del Sevilla tras la final: "¿Es un tuit oficial del club?"

La derrota del Real Betis ante el Chelsea en la final de Conference League ha dejado más que un título en juego. Una vez finalizado el encuentro, el Sevilla FC aprovechó la ocasión para felicitar a Enzo Maresca, técnico del Chelsea y exjugador sevillista, por su primer título europeo como entrenador... un gesto que ha generado cierta tensión en el entorno verdiblanco.

"Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", publicó el Sevilla en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en respuesta a un mensaje del Chelsea celebrando la victoria frente al Betis.

Maresca, que militó en el Sevilla entre 2005 y 2009, dejó un buen recuerdo en Nervión, especialmente por su doblete en la primera final de la Copa de la UEFA que ganó el club andaluz. La entidad no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar ese vínculo tras el éxito del italiano en la final de la Conference.

"También felicito al Sevilla..."

Preguntado por este gesto en El Partidazo de Cope, el presidente del Betis, Ángel Haro, no ocultó su sorpresa y respondió con ironía: "No lo he visto, pero ellos están ahora en otra guerra que a mí no me interesa. Nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo bien el año que viene y ellos están en otra guerra muy diferente a la nuestra".

Cuando se le preguntó si el Betis haría algo similar, fue claro: "Pues si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría. Pero bueno, ya digo, ni lo he visto, ni sé exactamente qué es lo que han puesto". Tras confirmársele que se trataba de un tuit oficial del Sevilla, Haro concluyó: "Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año".

Un Chelsea imparable tras el descanso

Más allá de la polémica, la final tuvo un claro protagonista. El Chelsea de Maresca corrigió su rumbo tras un primer tiempo en el que fue superado por el Betis y terminó imponiéndose con contundencia en la segunda mitad por 1-4: los ingleses remontaron tras el descanso y anularon el tanto inicial de Abde.

Con esta victoria, el Chelsea se convierte en el único club que ha ganado al menos una vez todos los títulos europeos de clubes: Copa de Europa/Liga de Campeones, Recopa, Copa de la UEFA/Europa League, Supercopa de Europa y ahora la Conference League. En total, acumulan nueve entorchados continentales, a los que se suman el Mundial de Clubes logrado en 2021.

