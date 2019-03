Benítez: "Parte del público no está contento, tenemos que hacerlo mejor"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, habló tras la goleada del Real Madrid al Rayo, en la que han vencido 10-2:" Parte del público no está contento, tenemos que hacerlo mejor". A pesar del resultado, el conjunto merengue no ha convencido a la grada del Bernabéu.

"El himno de la Décima refleja el camino, Hala Madrid y nada más, es lo que me gusta y lo que creo que a todos nos va a ayudar", dijo Benítez. "Me siento bien, salgo al campo concentrado para empezar el partido y el equipo mete un gol y estoy contento. Cuando el partido se complica y reaccionamos bien estoy satisfecho", añadió.

Seco en sus respuestas breves, Benítez compareció serio ante los medios de comunicación tras el 10-2 al Rayo. "Le damos muchas vueltas al mismo tema (silbidos) y no cambian las situaciones. Hemos visto que parte del público no está contento durante el partido. Tenemos que hacerlo mejor y es lo que intentamos", subrayó.

"Tengo la suerte de que salgo tarde al campo, iba a empezar el partido y me concentro en él. Los jugadores empiezan marcando y la gente está contenta. Cuando cometemos errores nadie los quiere cometer y los queremos solucionar", agregó.

En su análisis del partido, Benítez manifestó: "Hay tres fases, la primera cuando marcamos hacemos lo que sabíamos que podíamos hacer, buscar la espalda a la defensa. En la segunda encajamos goles y tenemos que mejorar la atención en fase defensiva. Y la tercera, cuando el equipo se impone aprovechando superioridad numérica. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, intentar marcar goles".

El técnico madridista evitó opinar de la actuación arbitral: "En cantidad de partidos que llevamos ha habido muchas situaciones en las que no nos han beneficiado y nunca he hablado de los árbitros, ahora tampoco lo voy a hacer".

Sí analizó los momentos de desconexión de su equipo que le costaron dos goles: "Si valoramos un gol a balón parado que puede darse por acierto del rival o un despiste, te condiciona un poco. Durante minutos hemos perdido esa concentración, pero luego el equipo ha hecho lo que tenía que hacer".

"Ha sido un periodo corto y muy pronto hemos reaccionado, no podemos decir que se haya dado durante mucho tiempo y que haya afectado. El equipo ha reaccionado. No voy a enjuiciar las decisiones del árbitro, pero desde la expulsión el equipo no podía hacer más que jugar bien, defender y marcar goles", apostilló.