Benítez: "Me enamoré del fútbol en el Real Madrid"

Rafa Benítez está cada vez más hecho al banquillo del Real Madrid. Tras varios meses como técnico blanco, el entrenador ha hecho balance en una entrevista en la que ha admitido que en verano tenía muchas ideas pasando por su cabeza pero que en cuanto recibió la llamada blanca y vio la opción de firmar con el cuadro madridista todo en su mente se despejó.

"Tenía la oferta de renovación del Nápoles, pero yo, por mi familia, prefería volver a entrenar en Inglaterra. Había contactos con varios clubes, pero cuando surgió la opción de fichar por el Real Madrid todo se zanjó enseguida", explica Rafa.

Además, el técnico admite que "es una mentira" eso de que en un vestuario haya que tratar a todos por igual: "Debes tratarles con justicia y con un criterio, pero no puedes tratar igual a Rubén, portero del filial, que a Toni kroos, que es alemán y tiene muchos títulos. Debes tratarlos de forma honesta pero no igual".

Por eso, Benítez habla sobre su relación con Cristiano: "Cada día es mejor. Me va conociendo, va conociendo mi forma de trabajar. Coincide con la suya, con alguien tan competitivo como él. En su homenaje me acordé del campito de tierra que había al lado del Bernabéu, del gimnasio del vomitorio, del frío que pasaba mi madre esperándome en los entrenamientos... Me enamoré del fútbol en el Real Madrid".