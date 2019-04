La Real Sociedad se retrasa para llegar a Alicante

El equipo txuri urdin tuvo un percance en el vuelo destino Alicante y se tuvo que retrasar el partido frente a la Atlético. La cosa no iba mal, hasta que llegaron al destino, que tardan casi una hora en llegar al campo. Todo va con la calma, y claro, luego llegan las prisas. Con apenas 16 minutos para que empiece el encuentro frente el Atlético de Madrid, se divisa el campo, toca preparse para jugar.

Un partido raro en el que se juega en una ciudad neutral para los dos. Finaliza con un dos a cero a favor del Atleti, y para colmo le mete Griezmann a sus ex. Toca regresar a San Sebastián, y los jugadores no saben ni donde subirse. Al final, la Real no tuvo su día.