La atleta israelí Beatie Deutsch ve peligrar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La polémica ha surgido tras la decisión del Comité Olímpico Internacional de modificar la fecha y el lugar de celebración del maratón. La organización tomó la decisión de trasladar la competición a la ciudad de Sapporo por motivos climatológicos y esta modificación provocó también el retraso de la prueba del domingo 2 al sábado 8 de agosto.

La decisión no ha sentado nada bien a la maratoniana israelí Beatie Deutsch. La competición coincide ahora con el ‘shabat’, el día sagrado de la semana judía, y esto podría poner en peligro la participación de la joven en los Juegos Olímpicos.

La joven ha denunciado la situación en redes sociales

“Me sentí cómo si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un periodista me preguntó a qué desafíos me enfrento y casi me reí pensando que en realidad no hay ninguno. Con demasiada confianza le dije que correr es muy compatible con mi estilo de vida religioso”, ha explicado la joven a través de su cuenta de Instagram.

Beatie ha querido compartir su frustración con sus seguidores y asegura haber invertido mucho tiempo para llegar a Tokio 2020. “¿Qué pasa si después de todo lo que hago no puedo correr?”, apunta. La campeona del maratón de su país ha asegurado que es una luchadora y que hará todo lo que sea posible para poder cambiar la fecha del maratón olímpico.

“Una cosa que sí sé es que continuaré representando con orgullo lo que significa ser mujer judía ortodoxa y corredora profesional para Israel”, ha concluido en su comunicado.

La trayectoria de la maratoniana

Beatie tiene 30 años y comenzó a practicar atletismo hace cinco. La joven se inició en el deporte siendo madre de cuatro hijos y completó un maratón embarazada de siete meses. Ha ganado las medias de Tel Aviv y Riga y el maratón de Israel.