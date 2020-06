Bartomeu, sobre Neymar: "Los jugadores deciden si se quieren ir"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que su deseo es que el atacante brasileño Neymar Jr. "continúe" en el conjunto azulgrana, ya que es uno de los "mejores jugadores" del equipo culé y no quieren "perderlo", aludiendo a que aún "le quedan cuatro años de contrato" aunque son los jugadores quienes "deciden si se quieren ir".

"Neymar es uno de nuestros mejores jugadores y no queremos perderlo. Queremos que siga, que continúe con nosotros. Todavía le quedan cuatro años de contrato, así que no hay nada más que decir", indicó Bartomeu acerca de la posible salida del crack brasileño este verano de 'Can Barça', en una entrevista concedida a The New York Times en las propias oficinas del Barça en Nueva York.

"Los jugadores deciden si se quieren ir, están en libertad de decidirlo. Pero en cuanto al Barcelona, lo queremos y lo necesitamos. Porque, si queremos ganar, necesitamos contar con los mejores jugadores", añadió el máximo dirigente de la entidad catalana, que quiso aclarar que el caso de corrupción relacionado con el brasileño "no se trata de impuestos" y "ya está resuelto".

"Lo de Villar no nos afecta, pero nos preocupa"

Continuando con estos problemas de corrupción que está viviendo el fútbol español, y que recientemente también han llevado al arresto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Angel María Villar, el presidente culé mencionó que aunque no les "afecta", es algo que les "preocupa". "Cuando ves que están investigando a jugadores por asuntos fiscales o que la mayoría deben pagar más por impuestos, sabes que algo anda mal", explicó.

A nivel deportivo, Bartomeu también habló del nuevo Barça que espera bajo el mando de Ernesto Valverde. "Es interesante. Cada vez que se escoge a un nuevo entrenador de un club como el nuestro, se presentan oportunidades y nuevas ideas. Ernesto es un entrenador muy inteligente, siente la forma en que pensamos el fútbol, sabe cómo tenemos que jugar y conoce perfectamente el club", dijo del 'Txingurri'.

Y es que para el dirigente culé, el técnico vasco "traerá nuevas ideas con una pequeña evolución". "En los últimos dos años nuestros rivales aprendieron mucho y ahora saben jugar contra nosotros. Y, probablemente, es por eso que no lo ganamos todo. Tenemos muy buenos jugadores pero no ganamos todo. Sabemos dónde está la parte débil de nuestro juego; él trabajará esas partes débiles", comentó.

Tras mostrar el conjunto culé unas primeras sensaciones positivas en la pretemporada, con victorias ante Juventus (1-2) y Manchester United (1-0), el próximo compromiso de los de Valverde será este sábado ante el Real Madrid en Miami. Para Bartomeu, este choque se trata de "un Clásico amistoso" inédito en pretemporada, aunque se volverá a "hacer en el futuro" ya que supone "un buen negocio para ambos equipos".

Por último, el presidente del FC Barcelona también quiso aclarar el asunto de la expansión del Camp Nou, que "se retrasará un año" según adelantó. "Debemos hacerlo ahora porque nuestro estadio es demasiado viejo, es de 1957. Es momento de renovarlo. Será un poco más grande, en cuanto a su capacidad, lo que permitirá que toda la gente pueda ir a ver mejor el fútbol", concluyó.