Póker de Neymar en la goleada del Barcelona al Rayo

Los primeros compases del partidos pasaron muy rápido para la memoria de los espectadores, y culpa de ello, fue el juego de área de área por parte de los dos equipos. Rayo y Barcelona fieles a su juego de toque y toque, no desaprovecharon los constantes errores en la zona media para salir a la contra.

Y a la suma de esos errores, se unía Toño, que se complicaba la vida sacando en corto y provocaba el miedo en el banquillo de Jémez. Pero el guardameta se sobreponía a los disgustos. Cuanto más achuchaba el Barça, más cómodo se sentía el Rayo para plantarse en el campo y armar la contra. Lass y Bebé salían como flechas por las bandas con bastante peligro. Después de un córner botado por Bebé, Javi Guerra se colaba en el área para marcar a placer ante la mirada de Bravo y Piqué.

Los de Luis Enrique no pararon en buscar rápidamente el gol del empate. Y llegó tras un penalti de Neymar que engañó a Toño. Con tablas en el marcador, venía el séptimo de caballería y el Barcelona se iba en trompa al área rayista. Marcó Luis Suárez en un claro fuera de juego y no subió al electrónico. Un minuto después, Sandro mandaba a las nubes un gol cantado. Más tarde Neymar, mandaba a fuera un balón cruzado. No paraban de intentarlo, y llegó la remontada con un nuevo gol de Neymar de penalti tras ser derribado por Nacho al hacerle un túnel.

El Rayo lo buscaba a la contra pero la fortuna no llegaba, aún así no se arrugaba y continuaba jugando de tú a tú al conjunto blaugrana. Las defensas y el centro del campo de los equipos fueron inexistentes en los primeros 45 minutos de juego, donde las idas y venidas en las dos áreas fueron constantes. Así se fue el partido al descanso.

Arrancó la segunda parte con un Rayo lanzado a la contra. Sin respiro en el Camp Nou, Javi Guerra tuvo dos ocasiones para poner el empate a dos pero Bravo salvó a su equipo con buenas intervenciones. Miedo en las gradas y ya sonaba el runrun de fondo porque los de Paco Jémez se acercaban con peligro y el Barça no terminaba de matar el partido.

Las contras del Rayo venían una detrás de otra pero no terminaban de conseguir el empate, y al final, los errores se pagan. El partido duró hasta que Neymar dijo 'aquí estoy yo'. Metió el el hat-trick después de un latigazo de Luis Suárez que le cayó el balón a placer. Un minuto después, nuevo gol del brasileño tras una contra letal del uruguayo Suárez que la dejaba para Ney.

Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, la fiesta acababa de empezar para el Barcelona que se gustaba. El delantero brasileño no le valió con los goles, que puso en bandeja un balón para que Luis Suárez se sumase al baile con su golito. El Rayo Vallecano no mereció ese KO que puso el conjunto blaugrana con los goles de Neymar pero el fútbol es así, una veces te da y otras te quita, y cuando fallas mucho, al final lo pagas. Jugando así, los de Jémez ganarán puntos a punta pala.

El premio llegó tarde, pero llegó, y Jozabed maquilló el resultado con el cinco a dos. Los de Luis Enrique, a medio gas, se llevaron un partido trabado, donde el jugo lo puso el Rayo y los goles los puso el Barça que dormirá cólider de la Liga BBVA.