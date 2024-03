Barcelona - Nápoles: partido hoy Champions League, en directo

A esta hora hay cuatro clubes clasificados para el sorteo de cuartos de final de la Champions League: Real Madrid, PSG, Bayern y Manchester City. Hoy se deciden dos plazas en los duelos Barcelona vs Nápoles y Arsenal vs Oporto. Para el miércoles quedarán los otros dos duelos de 1/8 de final: Borussia Dortmund vs PSV y Atlético vs Inter.