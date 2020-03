El Barcelona se lleva la victoria desde los once metros y mete presión al Madrid por el liderato de LaLiga

El Barcelona logró la victoria por la mínima ante una valiente Real Sociedad a la que le falló el último pase. Ambos equipos se pudieron llevar el partido, pero un dudoso penalti en la recta final decantó la balanza a favor de los culés.

Máxima igualdad en el Camp Nou desde el pitido inicial. El Barça, que medía la resaca de la Real Sociedad tras su flamante clasificación para la final de Copa, dominaba la posesión, pero no conseguía la profundidad necesaria para ponerse por delante en el marcador.

La Real Sociedad estaba cómoda sobre el verde del Camp Nou. No pasaba apenas apuros en defensa y tenía peligro al salir a la contra. Braithwaite, en su primer partido como titular, se mostró muy activo durante los primeros minutos de encuentro, pero no acertó de cara a gol. Griezman volvió a estar desaparecido durante todo el encuentro. El partido se iba empatado al descanso.

Tras la reanudación, el partido se abrió. Ambos equipos disfrutaron de claras ocasiones para ponerse por delante, pero los locales no materializaban y los visitantes no acertaban con el último pase. El marcador no se movía.

Y no se iba a mover hasta el minuto 81. El árbitro del partido, con la ayuda del VAR, señaló penalti a favor del Barça por mano de un defensor realista. Leo Messi era el encargado de materializar la pena máxima. El Barcelona se ponía por delante a menos de diez minutos del final.

La Real Sociedad intentaba reaccionar buscando el empate pero seguía fallando en el último pase. Los de Setién consiguieron marcar el segundo a la contra por medio de Jordi Alba, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego de Ansu Fati.

El Barça no convence pero consigue la victoria desde los once metros y mete presión al Madrid por el liderato de LaLiga. Los culés son líderes con un partido más que los blancos, que juegan mañana a domicilio ante el Betis.