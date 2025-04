El Barça vuelve a obrar el milagro ante el Celta y remonta un 1-3 en 30 minutos que mantiene a raya al Madrid (4-3)

Raphinha y el VAR salvaron al Barça de un pinchazo ante el Celta que podía haber abierto más que nunca la lucha por la Liga. Los gallegos, liderados por un Borja Iglesias que firmó el primer hat-trick de su carrera, se fueron de Montjuic de vacío a pesar de haber ido ganando por dos goles (1-3) en el minuto 61.

El Celta sufre el mismo trágico final que el año pasado

Al igual que la temporada pasada, el Celta pasó en 20 minutos de acariciar una victoria en Montjuic a irse con los bolsillos vacíos en un abrir y cerrar de ojos. En septiembre de 2023 ganaba 0-2 en el 76' (Larsen y Douvikas), pero una reacción en tromba de los azulgranas (doblete de Lewandowski en el 81' y 85', y finalmente Cancelo en el 89') les dejaron con cara de póker, por no decir otra cosa... Una victoria que entonces no sirvió de nada, el Madrid se llevó la Liga con 10 puntos de ventaja. No obstante, la situación ahora es completamente inversa.

El Barça: fútbol, valentía, espíritu y... ¿la suerte del campeón?

El Barça volvió a ganar un partido que en otro año y bajo otro contexto no se lo habría llevado. Esta temporada, por contra, suelen caer siempre de su lado. Por el fútbol que practica, la valentía que muestra, el temple de sus jugadores y por esa pizca de suerte que siempre se necesita y que en años anteriores no le sonreía. Ejemplo perfecto fue Butarque hace una semana, donde se llevó los tres puntos con un gol en propia de Sáenz y con apenas tres disparos a puerta en 90 minutos. La de hoy, otra remontada de ensueño (del 1-3 en el 62 al 4-3 en más de 100 minutos de juego) que certifica una victoria que les sigue acercando al título y que deja a los vigueses -y al Real Madrid por la parte que le toca- bastante tocados.

Hat-trick 'inútil' de Borja

Ni una actuación excepcional e impredecible de Borja Iglesias (primer hat-trick de su carrera con 32 años) pudo servir para que el equipo de Giráldez se llevara aunque sea un punto de premio. Lo mereció y mucho. Supo castigar errores del Barça en la salida y leer perfectamente el arriesgado sistema defensivo de Flick y su particular forma de tirar los fueras de juego. El tercer gol de 'El Panda', por contra, activó Montjuic y tocó de lleno el orgullo de los locales, que devolvieron el empate al marcador en cuatro minutos (64 y 68). Olmo, que gracias al CSD sigue inscrito y jugando minutos en Liga, hizo el 2-3; y Raphinha de cabeza. Ya con Lamine en el campo. Fue suplente tras 24 titularidades consecutivas. 1-2 sin él, 3-1 con él en el campo. Completamente decisivo. Infunde temor, no le hace falta asistir ni marcar.

Detuvo el chaparrón el Celta tras el 3-3 y consiguió mantener el resultado hasta los minutos finales. Ya en el añadido y con apenas unos instantes por jugarse, Yoel Lado derribó a Olmo en el área y tras varios segundos y una revisión del colegiado en el VAR, se decretó como penalti. Pena máxima que transformó Raphinha para marcar otro doblete y poner patas arriba Montjuic.

Las tres quejas arbitrales del Celta

Según el Celta, el brasileño tuvo que ser expulsado por doble amarilla al protestar airadamente una decisión al árbitro. También pidieron un posible penalti de Íñigo Martínez a Duran y un manotazo de Szczęsny a Mingueza.

El Real Madrid, por su parte, recibirá este domingo al Athletic con el objetivo de seguir a cuatro del Barça. Ganar a morir antes del Clásico del 11 de mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com