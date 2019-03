El Barça no encajaba ocho goles en dos partidos desde el año 2001

A veces, lo que a priori parece imposible resulta no serlo tanto. Parecía imposible que el Athletic endosara al Barça, al todopoderoso Barça, un 4-0 en San Mamés que deja la Supercopa con un 75% de color rojiblanco. Parecía imposible que el Barça, el todopoderoso Barça, encajara ocho goles en dos partidos. Que el Barcelona, que el equipo menos goleado de toda la Liga BBVA 2014-15, tuviera que recoger de su portería ocho balones en 180 minutos. Parecía imposible, pero no lo ha sido. No lo ha sido porque la defensa azulgrana ha debutado haciendo aguas en la 2015-16.

No sólo no han sido capaces los culés de mantener su portería a cero sino que tanto Sevilla como Athletic les han metido cuatro goles. Cuatro goles cada uno. Cuatro tantos que a punto les hicieron perder la Supercopa de Europa ante los hispalenses tras ir 4-1 en el luminoso y que salvo milagro hará que el sextete sea sólo propiedad del Barça de Guardiola. Los defensores barcelonistas no han empezado ni mucho menos con buen pie este curso.

Da igual quien haya jugado, pues la zaga catalana de Tiflis poco tuvo que ver con la que Luis Enrique puso en escena en Bilbao. Alves, Adriano, Bartra, Piqué, Vermaelen, Mascherano... y Ter Stegen, el único que ha repetido. El alemán, que sólo encajó 16 dianas en todos los partidos que jugó, y eso incluye toda la Copa del Rey y toda la Champions League. Y es que individualizar en él sería ser injusto con su labor, pues todo el equipo ha fallado a la hora de jugar sin balón.

Siete partidos, 16 goles en contra

La presión, tan intensa el pasado curso, aún no está bien afinada. La separación entre líneas es evidente. Y los errores individuales de algunos jugadores, en especial los de Bartra y Alves, han hecho que el que fuera equipo menos goleado de la pasada temporada haya empezado esta siendo un auténtico coladero. Sólo 21 goles encajó en toda la Liga BBVA en la 2014-15. Desde que se inició la pretemporada llevan 16 en siete encuentros.

Y es que tan inusual es que el Barcelona encaje ocho goles en dos partidos que hay que remontarse hasta el año 2001 para encontrar un suceso similar. Fue ante Zaragoza y Villarreal, cuando los azulgranas empataron a cuatro sendos duelos. En esta ocasión, la flojera defensiva les puede costar un título.

Luis Enrique, preocupado

El propio Luis Enrique ha expresado su preocupación por este suceso: "Hemos pasado de ser los menos goleados a encajar tantos con demasiada facilidad".

Tiene trabajo por delante el asturiano, que deberá pulir su esquema defensivo y de presión al balón si quiere revalidar los éxitos del pasado reciente. De poco vale marcar fácil o tener a Lionel Messi si te hacen más de dos goles por partido.