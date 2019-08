El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, aprovechó la disputa del Joan Gamper para hablar sobre Neymar y el posible interés de ambos en volver a juntar sus caminos. Cardoner reconoció que el brasileño no está contento en París pero desmintió que el Barça estuviera interesado en él.

. Somos actores pasivos. Sabemos que no se encuentra bien allí, pero es un tema que se tiene que resolver en París. Nosotros tenemos todo el armamento para afrontar Liga y Champions con altas posibilidades. No tenemos que hablar con él, hemos de respetar a los jugadores y a los clubes. No hay caso Neymar y, si algún día lo hay, ya hablaremos", admitió el vicepresidente del Barcelona.

Desde principio de verano se ha hablado de que el brasileño podría volver a recalar en el club catalán. Sin embargo, todo apunta a que la operación es más complicada de lo que parece.