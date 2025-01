Balde: "No me afecta que me llamen negro, pero me sorprende porque su capitán también lo es"

Alejandro Balde salió a rueda de prensa en la previa del duelo de Champions League ante la Atalanta y habló sobre lo insultos racistas que sufrió en el partido ante el Getafe en el Coliseum.

"Fue una situación complicada. Recibí varios insultos en Getafe. Por tres o cuatro personas que te insultan no hay que generalizar a todo el fútbol español. Hay que señalar a los que son y que la ley actúe. Soy un chico al que personalmente no me afectan estos insultos. Que me llamen negro de no sé qué no me importa. Soy negro y estoy orgulloso de serlo. Me sorprende porque su capitán es negro. Hay que denunciarlo y ya está", indicó el lateral azulgrana.

Respecto a la visita del Atalanta, Balde ha alertado de que este miércoles tienen "un partido importante" aunque ya estén clasificados para los octavos de final, pues todavía pueden quedar primeros de la liguilla.

"Tenemos un partido muy importante. Estamos clasificados. Pero jugamos contra un gran rival. El Atalanta es un gran equipo, está haciendo un muy buen papel y el año pasado ganó la Liga Europa. El partido del otro día nos dio confianza. Tenemos que ir a por los tres puntos", señaló Balde.

El defensa culé también habló sobre la complicada situación que atraviesa Ansu Fati.

"Ansu Fati es uno de mis mejores amigos, compartimos muchas cosas. Está en una situación complicada, pero está animado y con ganas de jugar. Volverá, tiene un talento increíble. Le intento animar. Y Lamine está en un nivel increíble, está siendo uno de los mejores del mundo. Tiene aún margen de mejora", sostuvo Balde.

"Por muchos goles que metas, hay que ganar los títulos"

Los Hansi Flick llevan anotados 101 goles en 32 partidos, el mejor promedio de los últimos 35 años. Pero Balde ha recordado que "ganar partidos y títulos" es lo más importante. "Por muchos goles que metas, hay que ganar los títulos", ha insistido el lateral azulgrana.

"Mí primera temporada fue muy buena. La segunda fue más complicada. No es fácil volver de una lesión de seis meses y jugar todo. Todo es un proceso. No todos somos como Pedri y Lamine (Yamal), que nacen con un talento increíble", explicó Balde.

El jugador culé renonoció el buen momento por el que atraviesan y admitió que no renuncian a nada esta temporada, aspirando a ganar la Champions League.

"Tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas. Faltan muchos meses. En Champions estamos muy bien, contra equipos grandes hemos competido. Tenemos que pensar que podemos ganarla", concluyó Balde.

