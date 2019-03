Bacca, sobre James: "Todo jugador necesita confianza de su club"

Carlos Bacca destacó la mentalidad y el trabajo de James Rodríguez como capitán de la selección colombiana, pero afirmó que "un jugador necesita la confianza de su club" para superar inconvenientes como los que su compañero ha afrontado en el Real Madrid. Bacca admitió que en la segunda temporada en España a James "no le ha ido tan bien" como a su llegada, pero confió en que "va a lograr grandes cosas", en una entrevista que publica la página web de la FIFA.

Ensalza su primera temporada en el Madrid

"Él, en su primera temporada en el Real Madrid, que es la más difícil, lo hizo muy bien. Ahora, con el cambio de entrenador y de la forma de trabajar, no le ha ido tan bien y ha tenido alguna crítica. Pero con su mentalidad, su trabajo, su fútbol y su calidad va a lograr grandes cosas", agregó.

Al hablar de su paso del Sevilla español al Milán, Bacca dijo que ha sido un poco difícil. "Para un delantero, el Calcio es difícil, pero el cuerpo técnico me ha dado confianza, los compañeros me han ayudado mucho y el club me ha puesto las cosas fáciles. Poco a poco se están dando los resultados", señaló.

Ilusionado de jugar en Italia

Bacca no ocultó su emoción por jugar en el fútbol italiano, a pesar de los cambios a los que se ha tenido que adaptar. "Para un delantero, aquí es difícil hacerse notar sólo en ataque, sólo en los goles. Aquí, un delantero trabaja mucho más la parte táctica, en apoyo a otras circunstancias del juego del equipo. Pero tenía mucha ilusión por venir a jugar a Italia y lo disfruto cada día", destacó.

Valora muy bien a su seleccionador

Sobre la recuperación de la selección colombiana, que ganó los últimos seis puntos en disputa en las eliminatorias del Mundial de Rusia a costa de Bolivia y Ecuador, Bacca atribuyó los resultados a la calma y el trabajo de equipo. "Fue difícil, pero mantuvimos la calma. Por suerte, tenemos además un cuerpo técnico experimentado", dijo al aludir al entrenador argentino José Pekerman y sus ayudantes.

"Teníamos que mantenernos unidos y seguros. Hay que entender que el equipo ha tenidos muchos cambios desde las eliminatorias pasadas, respecto al que fue al Mundial o a la Copa América. Jugadores nuevos, jugadores que cambiaron de clubes y que están adaptándose a nuevas circunstancias así como jugadores lesionados", recordó.

El delantero colombiano dijo que, pese a la recuperación futbolística, no hay que confiarse "porque ahora quedan muchos meses para que vuelva a jugar la selección".