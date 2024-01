El Atlético presenta a Vermeeren: "Lo que más me ha impresionado es el estadio, cuando vine al partido..."

El Atlético de Madrid ha presentado este lunes a Arthur Vermeeren, flamante fichaje invernal y refuerzo para la plantilla de Simeone. El centrocampista belga llega traspasado por el Amberes y firma por lo que resta de temporada y seis años más.

"Ha sido importante que el club sea una familia, que todo el mundo trabaje junto, es lo que sentí cuando llegué. Para mí es el mejor club siendo una familia y la sensación de que yo tuve ha sido positivo desde el primer momento. Todo el mundo fue muy amable, lo más importante es que tuve una sensación de familia", señaló Vermeeren en su presentación.

"No es importante jugar en una posición específica, lo es lo que me pide el entrenador, voy a jugar donde me necesiten. Me da igual que sean diferentes, una de mis cualidades es esa", valoró el jugador belga, que confesó que su ídolo siempre fue Andrés Iniesta.

Arthur Vermeeren ha explicado que la presencia de Simeone ha pesado en su decisión de fichar por el Atlético de Madrid.

"Como jugador quieres a un entrenador que te pueda ayudar. Sé que es un buen entrenador. Como centrocampista que fue (en su época de jugador), para mí es importante todo lo que puedo aprender de él. Todo el mundo sabe el gran entrenador que es y por eso estoy contento de ser un jugador a sus órdenes", comentó el jugador belga.

"He visto a los hinchas, me impactó..."

"Lo que más me ha impresionado fue el estadio. Cuando vine al partido y entré al estadio fue maravilloso. He visto a los hinchas, me impactó. El ambiente es fantástico", indicó Vermeeren.

"Creo que el Atlético, si ves los últimos partidos, no sólo trabaja, también juega al fútbol. Es importante conocer bien el equipo, con Van Bommel también he tenido que trabajar mucho para poder ser mejor físicamente, que es algo que debo mejorar. Es el mejor equipo donde puedo dar pasos hacia adelante", concluyó el nuevo jugador del Atlético de Madrid.