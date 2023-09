Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el derbi madrileño de LaLiga EA Sports en directo

Llega el primer 'derbi madrileño' de la temporada 2023-2024 entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Indios y merengues se ven las caras en el Metropolitano en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Un partido en el que los locales llegan tras dos partidos sin ganar y con mucha presión encima ya que una derrota les distanciaría a 11 puntos de los blancos pese a tener un encuentro menos.

El Real Madrid, por su parte, llega lanzado, al menos en cuanto a resultados: 6 partidos y 6 victorias. Es verdad que varias de ellas se han dado en el descuento pero los de Ancelotti son expertos en gestionar esos momentos. Jude Bellingham acaparará todas las miradas del derbi, el inglés ha arrancado la campaña de una manera inmejorable, ni en sus mejores sueños se lo imaginaba mejor. El ex del Dortmund ha conectado perfectamente con la plantilla y con la afición blanca, además de ver portería con una facilidad asombrosa: 6 goles en 6 partidos.

Las bajas del derbi

Por otra parte, el líder de la Liga ha comenzado la temporada con muchas bajas, han caído Courtois, Militao, Güler, Ceballos, Mendy, Vinicius y ahora Carvajal, que se perderá el derbi.

De esta lista solo serán baja el lateral español, Güler, Courtois y Militao. No obstante, el Atleti también llega muy castigado por las lesiones: Barrios, Lemar, De Paul, Vitolo, Mandava y Soyuncu no estarán disponibles, Witsel y Depay son dudas. Los rojiblancos empezaron ganando al Granada pero enseguida pincharon fuera de casa ante el Betis y tras golear al Rayo volvieron a caer, y esta vez de forma dolorosa en Mestalla (3-0). El empate ante el Lazio en Champions no ha sido un buen precedente para encarar el derbi.

Alineaciones del Atlético - Real Madrid

Estas son las posibles alineaciones del Cholo Simeone y Carlo Ancelotti en el derbi madrileño.

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, Llorente, Calatrava, Saúl, Morata y Griezmann.

Real Madrid: Kepa, Mendy, Alaba, Rüdiger, Nacho, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo y Joselu.

Horario y dónde ver el derbi madrileño

El primer derbi madrileño de la temporada se disputará el domingo 24 de septiembre a las 21 horas en el estadio Cívitas Metropolitano y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la previa, la retransmisión del partido, los onces oficiales y la última hora del derbi de la Liga EA Sports.