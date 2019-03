Atlético y Real Madrid empatan en un intenso derbi en el Vicente Calderón

El Real Madrid dio una lección en el Vicente Calderón de cómo se empata y se puede incluso perder un partido que tenían ganado y controlado. Con el 0-1 de Benzema al comienzo del partido, los blancos tenían al Atlético en sus redes sin apenas más que una buena colocación en el campo y usando la calma y la paciencia con el balón. Tanta calma y paciencia tuvieron que al final la valentía de Simeone y de los 14 rojiblancos que jugaron el derbi dio sus frutos y los del Cholo salvaron un punto en casa que bien pudieron ser tres de no ser por Keylor Navas.

De primeras, sorpresas en las alineaciones. Más en la parte del Real Madrid que en la del Atlético. Como apuntaban todas las sospechas, y el propio Simeone, un supuesto 4-3-3 aparecía en el verde del Calderón con Griezmann, Torres y Correa. Supuesto, porque a la hora de defender, y de atacar, era un 4-4-2 de toda la vida con el galo escorado en la derecha. La idea funcionó para el 16 argentino, que fue el más destacado con diferencia de toda la primera parte. Sin embargo, fracasó para el resto.

Ramos falla... y Griezmann se topa con Keylor

Fracasó porque Torres no se dejó ver. Y porque Griezmann tampoco lo hizo. No lo hicieron porque el Real Madrid también sorprendió con la presencia de Casemiro para conformar un trivote en mediocampo. Con el brasileño en plan 'stopper' por delante de los centrales, y con Kroos y Modric por delante repartiendo juego, los blancos se hicieron rápido con el control de un partido que llevaron siempre al lado de la calma y la paciencia.

Cuando el ritmo subía era el Atlético quien mejor se sentía. Claro que por aquel entonces el cuadro de Benítez ya mandaba gracias a un golazo de Benzema tras un centro de carvajal que fue medio gol. Pudo empatar el Atleti, pudo empatar Griezmann tras un penalti cometido por Ramos en una jugada con varios regalos del central, pero el galo se topó con un Keylor Navas que partido que pasa partido que aprovecha para convencer más y más al madridismo.

Algo fallaba en el plan de Simeone. Algo falla en el plan de Simeone. Jackson no participa. Vietto no participa, y 55 millones estaban en el banquillo. Óliver, en banda y sin opción de entrar por el centro, no crea juego alguno. Así pues fue el 10 el primero en tomar rumbo al banco por Ferreira Carrasco, con la idea de cambiar el rumbo del timón tras el descanso. Funcionó, y aunque el Cholo cambió piezas con Correa por Luciano cuando el 16 estaba siendo el mejor del partido al final la valentía rojiblanca tuvo su premio.

Vietto y Navas rescatan un punto

Y es que tan poco hizo el Real Madrid con el cuero, esperando a una contra, que al final todos los cambios que introdujo Simeone dieron por fin con la jugada del empate. Ferreira con Jackson, Jackson se marcha de Arbeloa y centra para que Griezmann falle un remate que aprovechó Vietto para meter el balón en las mallas. Uno a uno, lo más justo, pero quedaban aún diez minutos. Diez minutos en los que lo intentó el Atleti y un Real Madrid que parecía tener prisa. Prisa porque se le fue un partido que tuvo y que no remató.

Así pues tablas justas en la ribera del Manzanares visto lo que se vio en el terreno de juego. El Real Madrid firmó un partido de esos que les encanta a los entrenadores y tanto quiso controlarlo que se le fue en el minuto 83 y que pudieron incluso perder. Y el Atlético, que estaba descompuesto tras dos derrotas consecutivas, obtiene un empate que pudo ser victoria de no ser por Keylor Navas y que le sabe a gloria viendo que se logró a base de coraje, de casta y de corazón. Eso sí, mucha emoción pero poco fútbol en el Vicente Calderón.