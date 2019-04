Así es el cheque con el que el PSG pagó los 222 millones de euros por Neymar

FENÓMENO NEYMAR

La capital francesa sufre el 'fenómeno Neymar'. El brasileño se encuentra como en casa en París, la afición del PSG está completamente entregada con él y en una sola tarde se vendieron mas de diez mil camisetas con su nombre. Además, el ex del Barcelona dice no estar presionado por la elevada cifra de su fichaje: "No me siento presionado, el fútbol es lo que amo".